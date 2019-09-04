2019-09-04T10:36:34+03:00
Происшествия

Новосибирские охранники поймали «голодных» воров

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Охранники вовремя поймали жуликов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯОхранники вовремя поймали жуликов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
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Дважды за вчерашний день бойцы групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задерживали в супермаркетах г. Новосибирска воришек, которые по решению администрации магазинов затем были отпущены.

В 14:08 час. в магазине молодой человек украл 6 палок колбасы на сумму 1200 рублей. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали его. Воришка тут же на месте рассчитался за похищенное. Администрация магазина, получив деньги за товар, разрешила отпустить задержанного. Полицию вызывать не стали.

В 16:27 час. в другом торговом учреждении девятилетний ребенок похитил несколько шоколадок на сумму 650 рублей. Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали его и вызвали в магазин маму. Женщина сразу же рассчиталась за продукты. По решению администратора магазина ребенка отпустили с родительницей, полицию не вызывали.

Задержанные за мелкие кражи довольно часто предлагают рассчитаться за украденный товар и просят охранников, чтобы их отпустили. Но решение отпустить задержанного или передать сотрудникам полиции принимает только администрация торгового учреждения! Во вчерашних случаях воришек просто пожалели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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