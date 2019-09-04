13-летняя школьница оказалась под колесами «Ауди» на пешеходном переходе
Авария случилась сегодня в Дзержинском районе Новосибирска. Там пострадала девочка — пешеход.
— ДТП произошло в среду, 4 сентября в 9:15 утра. Водитель 1956 года рождения за рулем «Ауди» ехал по улице Промышленная и поворачивая налево, в сторону Индустриальной, на регулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю девочку, — рассказал КП — Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Школьницу с вывихом и ушибом бедра, а также с ушибом внутренних органов увезли в больницу. На месте аварии работает экипаж ГИБДД.
— Родители, проводите беседы с детьми. С началом учебного года возрастает число пострадавших на дорогах детей, особенно на пешеходных переходах. Все потому, что они не убеждаются в безопасности маневра, — добавил инспектор.
Напомним, 2 сентября на улице Римского-Корсакова автомобилист наехал на 5-летнего ребенка, который ехал на самокате.
ИСТОЧНИК KP.RU