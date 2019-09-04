13-летняя школьница оказалась под колесами «Ауди» на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-04T08:08:43+03:00

Девочку с ушибом внутренних органов и вывихом бедра увезли в больницу

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Авария случилась сегодня в Дзержинском районе Новосибирска. Там пострадала девочка — пешеход.

— ДТП произошло в среду, 4 сентября в 9:15 утра. Водитель 1956 года рождения за рулем «Ауди» ехал по улице Промышленная и поворачивая налево, в сторону Индустриальной, на регулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю девочку, — рассказал КП — Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Школьницу с вывихом и ушибом бедра, а также с ушибом внутренних органов увезли в больницу. На месте аварии работает экипаж ГИБДД.

— Родители, проводите беседы с детьми. С началом учебного года возрастает число пострадавших на дорогах детей, особенно на пешеходных переходах. Все потому, что они не убеждаются в безопасности маневра, — добавил инспектор.

Напомним, 2 сентября на улице Римского-Корсакова автомобилист наехал на 5-летнего ребенка, который ехал на самокате.

ИСТОЧНИК KP.RU