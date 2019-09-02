Ребенок попал в больницу: автомобилист сбил мальчика на самокате

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-02T15:59:56+03:00

Как сообщили сотрудники ДПС, водитель не был в состоянии алкогольного опьянения

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Вечером, 2 сентября, на улице Римского-корсакова автомобилист наехал на 5-летнего ребенка. Водитель ехал со стороны улицы Титова в сторону улицы Вертковская, когда в один момент на дороге оказался ребенок на самокате.

— Мальчик переходил улицу в неположенном месте вместе со своими двумя сверстниками, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владислав Савченков инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД — На данный момент ребенок доставлен в больницу с ссадинами и ушибами.

На месте случившегося сейчас работает экипаж ГИБДД. Сотрудники ДПС выясняют причины произошедшего, опрашивают водителя и проводят освидетельствование. На данный момент установлено, что автомобилист не был в состоянии алкогольного опьянения.

— Хочется напомнить родителям в преддверии нового учебного года о необходимости предупреждать детей об опасности на дорогах, — говорит Владислав Савченков. — А самых маленьких не оставлять без присмотра рядом с проезжей частью.

ИСТОЧНИК KP.RU