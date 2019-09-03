Не дождался маму дома: стали известны подробности пропажи 11-летнего мальчика
Новосибирские волонтера продолжают поиски 11-летнего Диму Горячева, который пропал в Мошково. Напомним, ребенок исчез днем второго августа, пока его родителей не было дома.
- Семья жила в 40 километрах от Мошково, а несколько недель назад они переехала в райцентр, - рассказали в поисковом отряде «Маяк». - В день, когда ребенок пропал, родители перевозили вещи со старого лома. Уехали примерно в час дня, сказали сыну, чтобы он никуда не уходил. Но когда они вернулись в шесть часов вечера, ребенка уже не было дома.
Приметы Димы такие: такие: рост 120 см, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза голубые
Тех, кто видел ребенка или что-либо знает о его местоположении, просят позвонить по номеру 112 или 88007005452.
ИСТОЧНИК KP.RU