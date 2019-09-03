Не дождался маму дома: стали известны подробности пропажи 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-03T11:29:02+03:00

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Новосибирские волонтера продолжают поиски 11-летнего Диму Горячева, который пропал в Мошково. Напомним, ребенок исчез днем второго августа, пока его родителей не было дома.

- Семья жила в 40 километрах от Мошково, а несколько недель назад они переехала в райцентр, - рассказали в поисковом отряде «Маяк». - В день, когда ребенок пропал, родители перевозили вещи со старого лома. Уехали примерно в час дня, сказали сыну, чтобы он никуда не уходил. Но когда они вернулись в шесть часов вечера, ребенка уже не было дома.

Приметы Димы такие: такие: рост 120 см, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза голубые

Тех, кто видел ребенка или что-либо знает о его местоположении, просят позвонить по номеру 112 или 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU