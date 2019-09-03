2019-09-03T10:45:33+03:00
Общество

Всю ночь провел на улице: в Новосибирской области ищут пропавшего мальчика

Последний раз ребенка его видели второго сентября
Владимир ПТАШНИК
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Пропавшему Диме 11 лет. Фото: «Маяк».Пропавшему Диме 11 лет. Фото: «Маяк».
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Новосибирские волонтеры уже несколько часов подряд прочесывают город в поисках пропавшего мальчика - 11-летнего Димы Горячева. Известно, что ребенок ушёл из дома в поселке Мошково второго сентября. Больше его никто не видел.

- Приметы пропавшего школьника такие: рост 120 см, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза голубые, - рассказывают в поисковом «Маяк».

В день, когда Дима пропал, он был одет в серый спортивный костюм, синюю футболку, темные кроссовки. По некоторым сообщениям, Дима может иметь при себе два рюкзака. Куда мог отправиться мальчик, сейчас предположить трудно. Поэтому волонтеры просят быть внимательными всех жителей города.

Тех, кто видел Диму Горячева или знает о его местоположении, просят позвонить по номеру 112 или 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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