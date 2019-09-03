Охранники скрутили клиентов, которые не хотели платить по счету

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-03T10:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги деятельности за август. Группы быстрого реагирования на охраняемые объекты выезжали 648 раз.

Самыми распространенными причинами выезда ГБР на объекты являлись срабатывания охранных, пожарных и тревожных сигнализаций.

18 августа в МФЦ на ул. Сакко и Ванцетти сработала автоматическая пожарная сигнализация и звуковое оповещение о пожаре. Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ провели экстренную эвакуацию людей из здания. Выяснилось, что сигнализация среагировала на задымление от подгоревшей на плите пищи. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также регулярно ГБР вызывали в торговые учреждения для пресечения попыток краж, в кафе, бары и рестораны в случаях конфликтов, драк или отказа от оплаты счетов, в иные общественные учреждения для усмирения лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. В результате за месяц всего пресечено 156 правонарушений, задержано 26 нарушителей, 55 раз гвардейцы взаимодействовали с правоохранительными органами.

Дважды за месяц клиенты Агентства Безопасности ГВАРДИЯ воспользовались услугой «Безопасный двор». Нарушения общественного порядка были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU