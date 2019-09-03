Рыба-монстр: новосибирец вытащил из воды гигантского судака

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-03T06:52:03+03:00

По словам новосибирца, такой знатный улов случился у него на второй день рыбалки

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Житель Новосибирска похвастался уловом. На рыбалке в Томской области он поймал огромного судака.

— Полутораметровая глубина в месте, что выбрали для рыбалки, переходит то в два метра, то на конкретную мель. После установки лагеря, время на рыбалку практически не оставалось. Вода по эхолоту — 19 градусов. И вот — выловил первый трофей — судак, далеко за шесть килограммов, — поделился своим уловом на сайте fishingsib.ru.

По его словам, рыба в этих местах довольно активна. И щука, и судак, и окунь, но ее стоянки очень изменчивы.

— Получил непередаваемые ощущения при встречах с крупным хищником, — добавил довольный своим уловом новосибирец.

Добавим, что это далеко не первые крупные трофеи новосибирских рыбаков. Так другой новосибирец поймал в Оби на спиннинг щуку весом 13,5 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU