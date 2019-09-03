2019-09-03T06:52:03+03:00
Общество

Рыба-монстр: новосибирец вытащил из воды гигантского судака

По словам новосибирца, такой знатный улов случился у него на второй день рыбалки
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирец поймал 6-килограммового судака. Фото: fishingsib.ru.Новосибирец поймал 6-килограммового судака. Фото: fishingsib.ru.
Изменить размер текста:

Житель Новосибирска похвастался уловом. На рыбалке в Томской области он поймал огромного судака.

— Полутораметровая глубина в месте, что выбрали для рыбалки, переходит то в два метра, то на конкретную мель. После установки лагеря, время на рыбалку практически не оставалось. Вода по эхолоту — 19 градусов. И вот — выловил первый трофей — судак, далеко за шесть килограммов, — поделился своим уловом на сайте fishingsib.ru.

По его словам, рыба в этих местах довольно активна. И щука, и судак, и окунь, но ее стоянки очень изменчивы.

— Получил непередаваемые ощущения при встречах с крупным хищником, — добавил довольный своим уловом новосибирец.

Добавим, что это далеко не первые крупные трофеи новосибирских рыбаков. Так другой новосибирец поймал в Оби на спиннинг щуку весом 13,5 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка сбросила 42 кило с помощью психотерапевта
В АО «РЭС» поздравили первоклассников с Днем знаний
«Сожри соперника»: болельщики «Сибири» будут есть пирожные с эмблемой противника на скорость
«Понизился сахар в крови»: летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутии
Под Новосибирском мотоцикл врезался в иномарку: погиб водитель
Сотовые телефоны в меде и наушники в шоколаде: новосибирским заключенным пытались передать «запрещенку» в посылке
Допускает ли церковь осознанный отказ от детей?
Водитель такси устроил аварию, решив развернуться в неположенном месте: пассажир в больнице
Фу, как некультурно: жительницу Академгородка возмутили баки с мусором на газоне
«Это про природу женщины»: скрипачки из Новосибирска сняли клип на стихийное произведение Вивальди
Брал все, что лежит в коридоре: новосибирец пойдет под суд за ночные кражи
Стало известно, сколько сибиряков заразились ВИЧ в 2019 году
Одиннадцать освобожденных из тюрьмы в Новосибирске не захотели проверяться на туберкулез
Ждут новой трагедии? Дети гуляют по стройке, где под обломками стены погибли трое рабочих
Проверка на честность: новосибирцы не побоялись оставить вещи на продажу и деньги без присмотра
Суд вынес приговор сотруднику НГУ за ошибку, из-за которой университет потерял 21 миллион
До слез: школьники отказались от букета учителю ради больного мальчика
Ребенок попал в больницу: автомобилист сбил мальчика на самокате
Сотрудники полиции скрутили педофила на ОбьГЭСе
Полицейские поймали подозреваемого: стали известны подробности убийства сибиряка на улице Ватутина
«Схватил мальчика и потащил за гаражи»: на ОбьГЭСе появился педофил
Следователи взялись за росгвардейца, избившего мужчину
Губернатор Андрей Травников поздравил юных новосибирцев с началом учебного года
Не толстенький, а кость широкая: спасатели помогли котику, чья лапа застряла в батарее
Не удержался от соблазна: 15-летний школьник украл из машины портмоне с деньгами
Тесный контакт: в вольере с ламами убрали решетки
50 автобусов и 24 троллейбуса: в Новосибирске составили план обновления городского автопарка
Tele2 гарантирует жителям Новосибирска лучшую цену