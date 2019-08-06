«Шла как подлодка!»: новосибирец поймал в Оби щуку весом 13,5 килограммов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-06T11:20:01+03:00

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Новосибирец Дмитрий Гисс рыбачить на спиннинг начал четыре года назад: лучший друг предложил ему попробовать, и сибиряк согласился.

- В сезон ловил до 10 штук: в основном, щуку. Самая крупная рыба весила 2,5 килограмма, - написал новосибирец на сайте fishingsib.ru.

Но несколько дней назад сибиряку улыбнулась настоящая удача: он поймал свой первый трофей!

- Щуку весом 13,5 килограммов поймал с берег на спиннинг Aiko Espada ESP248MH, - поделился новосибирец. - Щука делала столько пируэтов: я ее подтягивал, а она обратно как подводная лодка. Один раз свечку сделала, но после 5 минут борьбы она сдалась. Рукой за жабры ее и на берег. Адреналину хапнул!

Сибиряк взвесил свой трофей. Фото: fishingsib.ru.

Пользователи соцсетей такой улов оценили:

- Да как так-то? Почему я с берега ловлю всякую мелочь?

Зачетный экземплярчик, - пишут они.

КП-Новосибирск поздравляет рыбака с уловом и просит Дмитрия связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Очень уж хочется подробнее расспросить о таком трофее!

ИСТОЧНИК KP.RU