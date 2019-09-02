До слез: школьники отказались от букета учителю ради больного мальчика

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-02T18:11:08+03:00

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Наталья Сизова, у которой у сына Елисея диагностировали ДЦП, выложила в интернете трогательный пост. Женщина поблагодарила свою знакомую Дину Ковалеву и ее ребенка за доброту и участие в жизни семьи Сизовых. Сын Дины вместе со своим одноклассником решили передать полторы тысячи Елисею.

— Это так трогательно, до слез. Маленькие проникаются в проблемы маленьких. Для кого-то это копейки, но это целое занятие ЛФК, либо массажа. Низкий поклон родителям таких сознательных деток, а в частности Дины Коваленко за воспитание человечности! — пишет Наталья.

На фоне недавних случаев с жестокостью подростков к своим сверстникам и животным, эта история позволяет сделать вывод, что поведение детей напрямую зависит от отношения с родителями. Взрослые показывают пример подрастающему поколению – некоторые забывают об этом, но, к счастью, есть такие, как Дина и ее сын.

ИСТОЧНИК KP.RU