«Я почувствовала фальшь»: мама мальчика с ДЦП обвинила Егора Крида в пиаре на больных детях

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-20T09:15:47+03:00

Сибирячка ругает Крида за то, что он пришел к больным детям без подарков. Фото: www.instagram.com/egorkreed/

Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме»

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Сибирячка Наталья Сизова – мама двух близнецов. Ее дочка родилась здоровой, а у сына Елисея врачи диагностировали ДЦП. Поэтому Наталья не понаслышке знает о проблемах семей с больными детьми, и передачи, посвященные этой теме, она воспринимает близко к сердцу.

Мама мальчика с ДЦП обвинила Егора Крида в пиаре на больных детях.

- Я стараюсь как можно реже смотреть такие программы, потому что очень сильно из-за них переживаю, - признается Наталья. – А тут муж смотрел телевизор и как раз шел «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Там Егор Крид пришел к больным детям, которые мечтали с ним познакомиться.

Наталья не скрывает: от этой передачи у нее остался неприятный осадок:

Наташа растит сына и дочку. Фото: соцсети.

- Я почувствовала фальшь почти во всем: гости ревели в студии «крокодильими» слезами, будто ни разу в жизни «особенных» малышей не видели, - говорит Наталья. – А Егор Крид пришел к больным детям и даже игрушек или фруктов не принес для них. Наверное, считается, что он для них и сам как подарок. Но так ведь не делается: когда куда-то идешь и знаешь, что там есть ребенок, стараешься хоть что-то для него принести. А здесь человек просто делает рейтинг… Единственный, кому я там поверила, - это мужчина, который собирает деньги на лечение сына.

ИСТОЧНИК KP.RU