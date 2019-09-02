2019-09-02T11:33:29+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников поздравил юных новосибирцев с началом учебного года

Он поприветствовал ребят на открытии новой школы в Плющихинском жилмассиве
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Андрей Травников на открытии новой школы в Плющихнском жилмассиве. Фото: nso.ruАндрей Травников на открытии новой школы в Плющихнском жилмассиве. Фото: nso.ru
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Глава Новосибирской области проверил готовность 216-й школы к началу занятий, осмотрел кабинеты, спортивный и актовый залы.

— Здесь, в быстрорастущем районе, открывается новая большая школа. Мы понимаем, что и этого здания недостаточно. Но самый главный шаг — первый шаг — сделан, а значит, будут открываться и новые школы. Готовьтесь к полноценной, насыщенной, интересной школьной жизни, добивайтесь успехов и формируйте славу вашей школы! — поздравил учеников Андрей Травников на торжественной линейке.

Один из приоритетов работы правительства Новосибирской области — работа в рамках национальных проектов и федеральных программ, в частности до 2024 года планируется построить еще 48 школ и 48 детских садов.

— Возможности по увеличению объемов строительства в последующие годы есть. Но не менее важный подход — подбирать оптимальные проекты, чтобы не получалось так, что в одном месте мы возводим дворцы знаний, а в другом жители ждут и не знают, куда отправить детей учиться. 216-я школа в первое время будет работать с превышением проектной мощности практически вдвое, но площади здания позволят пройти этот период с приемлемым уровнем комфорта. Но на Плющихинском жилмассиве еще не все дома сданы, не все жильцы въехали, поэтому совместно с городом мы уже подобрали земельный участок для строительства еще одной школы, — пояснил Андрей Травников.

В этом году в Новосибирской области начинают работу 6 новых или полностью реконструированных школ, в том числе школа №215 на Чистой слободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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