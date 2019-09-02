Многодетный сибиряк попался на краже куриных сердечек

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-02T08:34:55+03:00

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Сибиряк рассказал, что у него есть шесть детей. Хищение продуктов он совершил не для того, чтобы прокормить многочисленную семью. «Бомбил и буду бомбить» — так объяснил свой поступок вор. Что в переводе с жаргона означает «воровал и буду воровать».

В поле зрения бойцов Агентства Безопасности ГВАРДИЯ этот мужчина попадает не в первый раз. Ранее его уже задерживали за кражи. Сумма похищенного всегда составляламенее 2500 рублей.

— Он норму знает и не превышает ее, — прокомментировал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Александр Кондратьев.

Вот и в этот раз вор попытался похитить две упаковки куриных сердечек и три пакета растворимого кофе на общую сумму 1800 рублей, но при попытке пронести пакет мимо кассы, был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушенияххищение чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей считается мелким и влечет за собой наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Однако не стоит забывать, что мелкое хищение, совершенное повторно, может повлечет за собой уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU