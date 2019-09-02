2019-09-02T08:34:55+03:00
Происшествия

Многодетный сибиряк попался на краже куриных сердечек

Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за кражу продуктов из магазина в Ленинском районе Новосибирска задержан мужчина
Поделиться:
Кофе и куриные сердечки украл новосибирец.Кофе и куриные сердечки украл новосибирец.
Изменить размер текста:

Сибиряк рассказал, что у него есть шесть детей. Хищение продуктов он совершил не для того, чтобы прокормить многочисленную семью. «Бомбил и буду бомбить» — так объяснил свой поступок вор. Что в переводе с жаргона означает «воровал и буду воровать».

В поле зрения бойцов Агентства Безопасности ГВАРДИЯ этот мужчина попадает не в первый раз. Ранее его уже задерживали за кражи. Сумма похищенного всегда составляламенее 2500 рублей.

— Он норму знает и не превышает ее, — прокомментировал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Александр Кондратьев.

Вот и в этот раз вор попытался похитить две упаковки куриных сердечек и три пакета растворимого кофе на общую сумму 1800 рублей, но при попытке пронести пакет мимо кассы, был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушенияххищение чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей считается мелким и влечет за собой наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Однако не стоит забывать, что мелкое хищение, совершенное повторно, может повлечет за собой уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тесный контакт: в вольере с ламами убрали решетки
50 автобусов и 24 троллейбуса: в Новосибирске составили план обновления городского автопарка
Tele2 гарантирует жителям Новосибирска лучшую цену
Пожар в роддоме: три десятка мамочек и акушерок эвакуировались на улицу
«День знаний испорчен»: перед праздничной линейкой школьника обманули с букетом
«Такая рыхленькая»: мисс России посоветовали подкачаться, увидев ее в купальнике
«Соня — стройняшка»: белочка удивила соцсети своей тонкой талией
Маленький прилипала: соцсети повеселил малыш-мангуст, преследующий маму
«Это Моисей по-современному»: новосибирцев рассмешила машина, припаркованная посреди воды
Поторопился: «Лексус» устроил аварию с двумя машинами и снес ограждение на перекрестке
Новосибирские ученые до сих пор не получили средств на строительство центра «СКИФ»
В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на большом пальце руки
«Это просто кошмар»: в Бердске трое подростков избили школьниц мячом
«Побил все свои рекорды»: сибиряк поймал в Оби 14 килограмм рыбы
Наигрались и выбросили из машины: жительница Новосибирска спасла кошку
«Диплом – только буфет украшать»: Лена Ленина назвала учебу в вузе бесполезной
Там рельсы как волны: на Волочаевской сошли с путей два разных трамвая
Соседи улыбаются и благодарят: сибирячка самостоятельно отремонтировала подъезд в своем доме
«Даже от видео укачивает»: сибирячка показала экстремальный танец на краю обрыва
«Девчонки табунами бегали?»: Митя Фомин поделился в соцсетях снимками времен своей учебы в школе
В министерстве труда рассказали, какие профессии сибиряки выбирают чаще всего
В Центральном районе под окнами жилого дома нашли тело парня