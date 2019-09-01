2019-09-01T11:13:42+03:00
Общество

«Даже от видео укачивает»: сибирячка показала экстремальный танец на краю обрыва

Пользователи соцсетей беспокоились за безопасность девушки
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибирячка исполнила танец прямо на краю обрыва. Фото: кадр из видеоСибирячка исполнила танец прямо на краю обрыва. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова, которая в 2016 году приняла участие в проекте «Танцы на ТНТ», любит баловать своих подписчиков в соцсетях зажигательными видео, на которых девушка демонстрирует свои хореографические умения. Совсем недавно сибирячка опубликовала на своей странице в Instagram новый танец прямо на краю обрыва на фоне живописной горной местности.

— То, как ты движешься — больше, чем нечто, — подписала девушка ролик, цитируя строчку из песни «Скалы», под которую Полина и исполнила свой танец.

Эффектные движение танцовщицы на фоне завораживающего пейзажа не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетй. Свое мнение они написали в комментариях под постом Полины:

— Страшно было танцевать на самом краю? Но получилось все равно супер — как всегда.

— Какая же красота! Смотрела несколько раз, любовалась и девушкой и пейзажами.

— Шикарная девушка и шикарный танец!

— Даже от видео укачивает.

Сибирячка Полина Дубкова исполнила зажигательный танец прямо на краю обрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24