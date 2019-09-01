«Даже от видео укачивает»: сибирячка показала экстремальный танец на краю обрыва
Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова, которая в 2016 году приняла участие в проекте «Танцы на ТНТ», любит баловать своих подписчиков в соцсетях зажигательными видео, на которых девушка демонстрирует свои хореографические умения. Совсем недавно сибирячка опубликовала на своей странице в Instagram новый танец прямо на краю обрыва на фоне живописной горной местности.
— То, как ты движешься — больше, чем нечто, — подписала девушка ролик, цитируя строчку из песни «Скалы», под которую Полина и исполнила свой танец.
Эффектные движение танцовщицы на фоне завораживающего пейзажа не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетй. Свое мнение они написали в комментариях под постом Полины:
— Страшно было танцевать на самом краю? Но получилось все равно супер — как всегда.
— Какая же красота! Смотрела несколько раз, любовалась и девушкой и пейзажами.
— Шикарная девушка и шикарный танец!
— Даже от видео укачивает.
Сибирячка Полина Дубкова исполнила зажигательный танец прямо на краю обрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU