«Даже от видео укачивает»: сибирячка показала экстремальный танец на краю обрыва

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-01T11:13:42+03:00

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Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова, которая в 2016 году приняла участие в проекте «Танцы на ТНТ», любит баловать своих подписчиков в соцсетях зажигательными видео, на которых девушка демонстрирует свои хореографические умения. Совсем недавно сибирячка опубликовала на своей странице в Instagram новый танец прямо на краю обрыва на фоне живописной горной местности.

— То, как ты движешься — больше, чем нечто, — подписала девушка ролик, цитируя строчку из песни «Скалы», под которую Полина и исполнила свой танец.

Эффектные движение танцовщицы на фоне завораживающего пейзажа не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетй. Свое мнение они написали в комментариях под постом Полины:

— Страшно было танцевать на самом краю? Но получилось все равно супер — как всегда.

— Какая же красота! Смотрела несколько раз, любовалась и девушкой и пейзажами.

— Шикарная девушка и шикарный танец!

— Даже от видео укачивает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729337" frameborder="0"></iframe> Сибирячка Полина Дубкова исполнила зажигательный танец прямо на краю обрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU