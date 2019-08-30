2019-08-30T18:44:04+03:00
Общество

В Новосибирске появится школа хоккейного мастерства под патронажем Фетисова

Располагаться она будет на базе она будет на базе комплекса «Высшая лига»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске откроют новую хоккейную школу. Фото: Олег УКЛАДОВВ Новосибирске откроют новую хоккейную школу. Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирске появится новая хоккейная школа под патронажем «Академии Фетисова» из Москвы. Данный проект поддержал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Располагаться школа будет на базе спортивно-оздоровительный комплекса «Высшая лига» в Заельцовском районе.

— Потенциальный инвестор привез письмо от Вячеслава Фетисова с просьбой помочь в воплощении в жизнь проекта «Высшая лига», — рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — В Московской области уже работает центр подготовки спортсменов, где готовят будущих великих хоккеистов — «Академия Фетисова». И мы решили поддержать данный проект.

Располагаться комплекс будет на заброшенной территории, которая раньше принадлежала Министерству обороны РФ. Он будет включать в себя ледовую арену площадью в 1520 квадратных метров, гостиницу и фитнес-центр с бассейном. Также там будет оборудована развлекательная зона для детей, прогулочная зона с парками и дорожками протяженностью в 4 километра, зона для спортивных игр и футбольное поле площадью в 6000 квадратных метров. Войти на территорию этого комплекса можно будет совершенно бесплатно.

Реализовать данный проект планируют за три года. Сначала будут построены ледовая арена и фитнес-центр, а потом гостиница и ресторан. Заключительным этапом станет благоустройство прилегающей территории. Предполагается, что в день это место будут посещать около одной тысячи сибиряков, а заниматься на льду смогут 350 человек в сутки.

— Когда Вячеславу Фетисову предложили в качестве новой площадки Новосибирск, спортсмен с радостью согласился, — отметил директор ООО «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников. — Мы планируем сдать этот объект в 2022 году. Объем инвестиций составит 700 миллионов рублей, приступить к началу стройки планируется в 2020 году.

Напомним, что в 2016 году, в нашем городе начала свою работу школа хоккейного мастерства Николая Порошина, трехкратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса по хоккею. На специальном синтетическом покрытии в этой школе можно отрабатывать любые хоккейные элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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