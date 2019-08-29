На месте дома Янки Дягилевой хотят построить многоэтажку

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-29T11:04:33+03:00

Новосибирцы переживают за дом, в котором жила певица Янка Дягилева и боятся, что его могут снести

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На месте деревянного барака, известного тем, что в нем жила певица Янка Дягилева и которому около сотни лет, хотят построить многоэтажный дом.

Новосибирские любители музыки бьют тревогу — они считают, что дом, в котором жила Янка Дягилева могут снести. Основание для такой паники действительно есть: строительная компания «Главное звено», которая владеет одной из квартир в этом доме, заказала историко-культурную экспертизу деревянного строения. По ее итогам, эксперт Александр Мартынов заключил, что здание, построенное в 1911 году, не представляет никакой культурной или исторической ценности. Но с этим не согласны активисты, которые создали в соцсетях в «ВКонтакте» группу Ядринцевская, 61 Новосибирск», чтобы следить за судьбой дома Янки Дягилевой.

— Дом, в котором жила Янка Дягилева, является одним из последних дореволюционных зданий в данном районе Новосибирска. Он представляет собой яркий и характерный образец рядовой застройки Новониколаевска 1910-х годов. Другие деревянные дома с подобным объемно-планировочным решением в городе не сохранились. Внутренняя планировка в нем приспособлена под отдельные жилые квартиры. При удачном исполнении реставрационных работ дом станет частью ансамбля дореволюционных построек, в который уже входят одна из школ А.Д. Крячкова на улице Ядринцевская, 66 и корпуса бывшей заразной больницы, — приводит доводы в защиту дома историк Иван Атапин.

Противники сноса также напоминают, что, помимо Янки Дягилевой, в этом доме жила солистка новосибирского оперного Надежда Дезидериева.

Отметим, что общественники не в первый раз беспокоятся о сохранности строения: в октябре 2017 года на сайте Change.org они сделали петицию с просьбой о реставрации дома. Всего ее подписало около 8 тысяч человек, но это ни на что не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU