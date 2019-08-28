Поиски продолжаются: 50 спасателей ищут людей под завалом

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-28T10:11:40+03:00

На месте ЧП работают около 50 спасателей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Под рухнувшей стеной остается еще около десятка рабочих

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ЧП произошло около половины первого дня сегодня, 28 августа в Ленинском районе Новосибирска. 12 рабочих оказались под рухнувшей кирпичной стеной во время реконструкции здания.

— По предварительной информации, двух строителей удалось спасти, еще 11 человек, предположительно, остаются под завалами, — сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работают более 50 спасателей МЧС. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.

На место происшествия приехали пять машин "скорой помощи", две реанимации, три экипажа пожарных, четыре экипажа МЧС и четыре полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU