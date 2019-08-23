Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-23T11:08:32+03:00

Проверки водителей на трезвость пройдут в выходные только в Заельцовском районе Новосибирска

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В ГИББД отметили, что тотальные проверки в этом районе Новосибирска пройдут из-за участившихся там аварий с участием пьяных водителей.

— По итогам семи месяцев 2019 года в Заельцовском районе зарегистрировано 4 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погиб один человек, еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ГИББД добавили, что проверки водителей на трезвость пройдут ночью в воскресенье, 25 августа.

Добавим, что в Новосибирске и области происходит немало аварий с участием нетрезвых водителей. Так в Коченевском районе «Тайота Премио» с нетрезвым водителем съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажир сильно пострадал во время аварии, он скончался на месте, водитель остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU