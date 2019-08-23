Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе
В ГИББД отметили, что тотальные проверки в этом районе Новосибирска пройдут из-за участившихся там аварий с участием пьяных водителей.
— По итогам семи месяцев 2019 года в Заельцовском районе зарегистрировано 4 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погиб один человек, еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ГИББД добавили, что проверки водителей на трезвость пройдут ночью в воскресенье, 25 августа.
Добавим, что в Новосибирске и области происходит немало аварий с участием нетрезвых водителей. Так в Коченевском районе «Тайота Премио» с нетрезвым водителем съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажир сильно пострадал во время аварии, он скончался на месте, водитель остался жив.
ИСТОЧНИК KP.RU