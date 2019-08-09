Врезался в дерево: в пьяном ДТП погиб пассажир

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-09T06:11:50+03:00

Тайота врезалась в дерево, погиб один человек. Фото: ГУ МВД по НСО

Водитель остался жив, он не справился с управлением

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Смертельное ДТП случилось в Коченевском районе Новосибирской области в светлое время суток. «Тайота Премио» двигалась по дороге из Коченево в Целинное, авария произошла на 25-ом километре. Автомобиль просто съехал с дороги и врезался в дерево.

— Установлено, что в момент аварии водитель «Тойоты», житель р.п. Коченево, находился за рулем в состоянии опьянения, — сообщают подробности в управлении МВД по Новосибирской области.

Пассажир сильно пострадал во время аварии, он скончался на месте, водитель остался жив. На место прибыли сотрудники полиции, они разбираются в причинах происшествия.

Ранее мы сообщали о ДТП возле Искитима, там с товарным поездом столкнулся внедорожник. Мужчина решил сократить путь и попал в аварию.

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги. Фото: ГУ МВД по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU