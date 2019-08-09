Врезался в дерево: в пьяном ДТП погиб пассажир
Смертельное ДТП случилось в Коченевском районе Новосибирской области в светлое время суток. «Тайота Премио» двигалась по дороге из Коченево в Целинное, авария произошла на 25-ом километре. Автомобиль просто съехал с дороги и врезался в дерево.
— Установлено, что в момент аварии водитель «Тойоты», житель р.п. Коченево, находился за рулем в состоянии опьянения, — сообщают подробности в управлении МВД по Новосибирской области.
Пассажир сильно пострадал во время аварии, он скончался на месте, водитель остался жив. На место прибыли сотрудники полиции, они разбираются в причинах происшествия.
Ранее мы сообщали о ДТП возле Искитима, там с товарным поездом столкнулся внедорожник. Мужчина решил сократить путь и попал в аварию.
Водитель не справился с управлением и слетел с дороги. Фото: ГУ МВД по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU