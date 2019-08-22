2019-08-22T07:43:42+03:00
Общество

Поиски пропавшего в военном городке Игоря Гнездилова завершились трагедией

Новосибирца, который пропал чуть больше недели назад, нашли погибшим
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец, пропавший 8 дней назад, найден погибшим. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".Новосибирец, пропавший 8 дней назад, найден погибшим. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
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Известно, что 39-летний мужчина ушел из дома с территории военного городка в Октябрьском районе около 11 утра 14 августа. Ушел не один - в компании с неизвестным спутником. Домой он больше не вернулся. Его начала искать жена. Она подала заявление в полицию, также его поисками занимались новосибирские волонтеры. Ранее Игорь Александрович не пропадал.

— Поиски закончены. К сожалению, он найден погибшим, — сообщил КПНовосибирск осведомленный в деле источник.

На сайте поискового отряда «Лиза Алерт» также появилась информация об этом.

— Найден. Погиб, — говорится в сообщении.

Подробности трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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