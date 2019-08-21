2019-08-21T14:38:31+03:00
Общество

«Он ушел с неизвестным мужчиной»: волонтеры ищут сибиряка, которого потеряла жена

Сибиряк пропал неделю назад, о нем нет никакой информации
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряк пропал 14 августа. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Сибиряк пропал 14 августа. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Волонтеры ищут Игоря Гнездилова. Он пропал 14 августа в Октябрьском районе Новосибирска.

— 39-летний мужчина ушел из дома около 11 утра с неизвестным мужчиной. Его ищет жена. Заявление в полицию подано, наши волонтеры обзванивают все больницы, — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ранее Игорь Александрович не пропадал. Рост мужчины 176, серо-голубые глаза и темные волосы с сединой. Когда он уходил из дома был одет в синюю рубашку, бежевые штаны и бежевые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Игоря Александровича сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или же 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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