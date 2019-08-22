2019-08-22T07:26:14+03:00
Общество

В Новосибирске вор уснул, пока ждал полицию

Магазинный воришка пытался украсть колбасу за 500 рублей
Поделиться:
Воришка уснул в ожидании полицейских. Фото: Агенство безопасности ГВАРДИЯВоришка уснул в ожидании полицейских. Фото: Агенство безопасности ГВАРДИЯ
Изменить размер текста:

Странным поведением отличился задержанный сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ магазинный воришка. Сначала он пытался оказать бойцам группы быстрого реагирования активное сопротивление, но потом лег на пол и уснул.

Случай имел место вчера вечером в Ленинском районе г. Новосибирска.

Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыла на срабатывание кнопки тревожной сигнализации. Персонал магазина указал гвардейцам на мужчину, который пытался украсть палку колбасы «Дымов» стоимостью 500 рублей.

При задержании воришка замахивался руками на бойцов ГБР и активно сопротивлялся. Они уже собирались применить к нему спецсредство – наручники, но мужчина вдруг резко успокоился.

- Потянуло на хавчик, - так объяснил свой поступок задержанный. В переводе со сленга это означает «захотел есть».

Гвардейцы вызвали в магазин сотрудников полиции. Пока их ждали, воришка лег на пол и уснул. Для того, чтобы доставить задержанного в отдел, полицейским пришлось мужчину будить.

Добычей воришки стала палка колбасы. Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ

Добычей воришки стала палка колбасы. Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Война между соседями: новосибирцы не могут поделить площадку во дворе жилого дома
Поиски пропавшего в военном городке Игоря Гнездилова завершились трагедией
«Не хотела бы такое увидеть»: новосибирец нашел хищное насекомое, поедающее головы
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Оденут в форму: многодетным семьям из Новосибирска выдали 30 миллионов рублей на одежду к школе
На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!
Завораживающе красиво: новосибирцы завалили соцсети фотографиями утреннего тумана
Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев
«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов