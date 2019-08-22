В Новосибирске вор уснул, пока ждал полицию

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-22T07:26:14+03:00

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Странным поведением отличился задержанный сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ магазинный воришка. Сначала он пытался оказать бойцам группы быстрого реагирования активное сопротивление, но потом лег на пол и уснул.

Случай имел место вчера вечером в Ленинском районе г. Новосибирска.

Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыла на срабатывание кнопки тревожной сигнализации. Персонал магазина указал гвардейцам на мужчину, который пытался украсть палку колбасы «Дымов» стоимостью 500 рублей.

При задержании воришка замахивался руками на бойцов ГБР и активно сопротивлялся. Они уже собирались применить к нему спецсредство – наручники, но мужчина вдруг резко успокоился.

- Потянуло на хавчик, - так объяснил свой поступок задержанный. В переводе со сленга это означает «захотел есть».

Гвардейцы вызвали в магазин сотрудников полиции. Пока их ждали, воришка лег на пол и уснул. Для того, чтобы доставить задержанного в отдел, полицейским пришлось мужчину будить.

Добычей воришки стала палка колбасы. Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ

ИСТОЧНИК KP.RU