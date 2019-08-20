2019-08-20T15:24:29+03:00
Общество

Православные активисты ищут магазин, где продают футболки с кощунством

Общественник, который заставил юношу снять богохульную одежду, намерен изучить порочную картинку
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Православные активисты намерены продолжить борьбу против «порочной» одежды. Фото: Георгий СОЛДАТОВ.Православные активисты намерены продолжить борьбу против «порочной» одежды. Фото: Георгий СОЛДАТОВ.
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Бутики и магазины одежды, ждите в гости православных активистов. Они ищут торговые точки, где продают богохульную одежду.

Координатор новосибирского отделения движения «Сорок Сороков» Георгий Солдатов заставил молодого человека снять футболку с оскорбительным принтом. Теперь намерен найти источник зла.

- Шел по делам, увидел молодого человека с двумя девушками. Сначала мельком заметил это изображение с нимбом. Когда рассмотрел поближе, оказалось, что изображен какой-то анимационный персонаж, похожий на зомби, вурдалака, что является кощунством. Я предложил ему урегулировать конфликт, снять майку. Он отказался, - рассказал Солдатов КП-Новосибирск.

«Он испугался и спросил, как исчерпать инцидент» - православный активист рассказал, как убедил парня снять футболку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Спор между активистом и юношей продолжился в присутствии полицейских. Поняв, что оппонент готов писать заявление, молодой человек дрогнул – снял одежду с «порочной» картинкой. Оппонент не посмел отнимать футболку, но сфотографировал ее.

- Чтобы сохранить изображение и проконсультироваться с экспертами. Я – юрист, с профессиональной точки зрения для опыта это важно, - говорит активист.

А еще Солдатов собирается найти магазин, где продают такой разврат:

- Сейчас занимаемся, в Новосибирске смотрим магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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