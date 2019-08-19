«А одежду-то отдали?»: православные активисты попросили новосибирца снять футболку с карикатурой на святого
Православные активисты из Новосибирска раздели парня из-за карикатуры на святого, которая располагалась на его футболке. Несколько дней назад, в районе метро Площадь Маркса молодой человек согласился снять свою футболку по просьбе активиста новосибирского Движения «Сорок Сороков». К счастью, у парня была с собой джинсовая накидка, и идти по улице с голым торсом ему не пришлось.
— Эта ситуация — легкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях и давления на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии, — написали на своей странице в соцсетях активисты. — Но в первую очередь: безразличия каждого из нас.
Однако не все были согласны с подобными действиями общественников. В комментариях под постом многие люди пишут, что
— Не понимаю, в чем здесь вообще карикатура? Но даже если она и была, не обязательно было сразу раздевать паренька. Тем более, судя по размеру футболки, он совсем молодой был.
— А одежду-то пареньку отдали? Или попросили снять и забрали себе?
— Можно же было просто попросить парня больше не надевать эту футболку в публичных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU