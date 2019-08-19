2019-08-19T15:30:26+03:00
Общество

«А одежду-то отдали?»: православные активисты попросили новосибирца снять футболку с карикатурой на святого

Эту ситуацию люди активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Православные активисты сняли с сибиряка футболку с изображением, которое по их мнению, являлось карикатурой на святого. Фото: "Сорок Сороков"Православные активисты сняли с сибиряка футболку с изображением, которое по их мнению, являлось карикатурой на святого. Фото: "Сорок Сороков"
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Православные активисты из Новосибирска раздели парня из-за карикатуры на святого, которая располагалась на его футболке. Несколько дней назад, в районе метро Площадь Маркса молодой человек согласился снять свою футболку по просьбе активиста новосибирского Движения «Сорок Сороков». К счастью, у парня была с собой джинсовая накидка, и идти по улице с голым торсом ему не пришлось.

— Эта ситуация — легкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях и давления на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии, — написали на своей странице в соцсетях активисты. — Но в первую очередь: безразличия каждого из нас.

Однако не все были согласны с подобными действиями общественников. В комментариях под постом многие люди пишут, что

— Не понимаю, в чем здесь вообще карикатура? Но даже если она и была, не обязательно было сразу раздевать паренька. Тем более, судя по размеру футболки, он совсем молодой был.

— А одежду-то пареньку отдали? Или попросили снять и забрали себе?

— Можно же было просто попросить парня больше не надевать эту футболку в публичных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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