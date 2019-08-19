«Она думала, ее преследуют»: парень пытался вырвать у пенсионерки телефон, которым она его фотографировала

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-19T11:46:36+03:00

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Самые различные происшествия имели место в выходные дни на объектах Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Во всех случаях гвардейцы действовали согласно должностной инструкции.

16.08.2019 в административном здании на ул. Союза Молодежи пожилая женщина, посчитав, что её преследуют, сфотографировала молодого человека на телефон. Его возмутил этот поступок, и он попытался отобрать у нее телефонный аппарат. Урегулировать конфликт удалось охраннику АБ ГВАРДИЯ - он разобрался в ситуации, пояснил женщине, что никто её не преследует и попросил удалить сделанный фотоснимок с мобильника. Инцидент был исчерпан.

17.08.2019 в ресторане на ул. Вокзальная магистраль два клиента отказались оплатить счет на сумму 2800 рублей. Бойцы группы быстрого реагирования задержали их и передали сотрудникам полиции.

18.08.2019 в магазине на проспекте Карла Маркса нетрезвый мужчина пытался украсть бутылку коньяка и палку колбасы на общую сумму 1500 рублей. Воришка-неудачник был задержан и передан сотрудникам Ленинского отдела полиции.

18.08.2019 в летнем кафе ресторана на ул. Геодезическая несовершеннолетние подростки сидели за столиком и ничего не заказывали (что противоречит правилам заведения), а на замечания демонстративно плевали на пол. Все кроме одного убежали, узнав, что персонал вызвал группу быстрого реагирования. Прибывший экипаж ГВАРДИИ вывел и оставшегося нарушителя.

18.08.2019 из МФЦ на ул. Сакко и Ванцетти сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ была проведена эвакуация людей. Причина - сработавшая автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и звуковое оповещение о пожаре. Позже было установлено, что АПС среагировала на задымление в апартаментах, где у хозяев на плите подгорела пища. Установив, что пожара и угрозы жизни людей нет, охранники позволили жильцам вернуться в здание, звуковой сигнал отключили, лифты запустили и двери в здании разблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU