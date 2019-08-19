Аналитики оценили Новосибирск, как город низких зарплат и неразвитой сферы развлечений

СЕГОДНЯ 06:01 2019-08-19T06:02:35+03:00

Также специалисты отметили среднюю конкуренцию за рабочее место в Новосибирской области — пять человек

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Сервис по поиску работы «HeadHunter» опубликовал статистику рынка работы по Новосибирской области. Данные были взяты из резюме соискателей и работодателей из региона. Согласно полученной информации, больше всего мест предлагают в сферах: «Продажи», «ИТ» и «Производство».

Новосибирцам, ищущим работу, стоит обратить внимание на «Страхование», «Консультирование», «Медицину» — в этих областях проще всего устроиться. Творческим личностям особо радоваться не приходится, в городе в этом году сократились предложения в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа».

Зарплаты в Новосибирске не радуют. Согласно аналитике «hh.ru» средняя предлагаемая зарплата на 8% ниже общероссийских данных. При том, что за место еще нужно побороться. На вакансию претендуют в в среднем пять человек, и это еще не много:

— Можно сказать, что в нашем регионе достаточно комфортная ситуация для соискателей, так как уровень конкуренции далеко не самый высокий. Для примера про конкуренцию: в Центральном федеральном округе на вакансию претендуют уже шесть кандидатов, а в Москве — более восьми, — комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter» по Сибири Елена Таращук.

В целом, характеристика неплохая. В особенности, в сравнении с оценкой блогера Варламова. Напомним, что он определил Новосибирск на 49 место в рейтинге городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU