Мэр Новосибирска усомнился в рейтинге городов России от Варламова

СЕГОДНЯ 04:57 2019-08-14T04:57:58+03:00

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Мэр Анатолий Локоть отреагировал на рейтинг городов Росиии от блогера Ильи Варламова. В нем Новосибирску досталось 49 место. «Грязно, много самостроя и заборов, дикие водители», — написал Варламов. Мы попросили мэра города прокомментировать эти замечания.

— Я, как правило, в такую полемику не вступаю, — сказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть. — Особенно когда подобные рейтинги составляют непонятно по каким критериям приезжие, какие-то эпитеты не вполне лестные в адрес Новосибирска звучат. Я хорошо знаю город, знаю его сильные и слабые стороны, знаю его проблемы, я здесь живу, кое-что зависит от меня, даже не как от мэра, а как от новосибирца. А вот эти рейтинги — это как бы так...

При этом Анатолий Локоть согласился, что обращает внимание на то, как благоустроены другие российские города.

— Мы не чураемся чужого опыта, мы ездим, смотрим, учимся у других городов. Скажем, для подготовки молодежного чемпионата мира по хоккею мы ездили в Казань, Красноярск, Челябинск, смотрели их опыт, с какими трудностями они сталкивались при подготовке массовых мероприятий. Постарались этот опыт учитывать, — добавил Локоть.

Добавим, что в тройку лучших городов России от Варламова попали Екатеринбург, Казань, Воронеж. Из сибирских городов ближе всех к пьедесталу оказался Красноярск, он на 6 месте: «Отличный центр города, по которому приятно гулять. Хорошие новые районы. Отличные рестораны и кофейни. Начали приводить в порядок набережную! Это ли не чудо?», — написал Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU