Торговый комплекс «Эдем», где во время стрельбы погибли двое, признали безопасным

СЕГОДНЯ 04:46 2019-08-19T05:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация «Эдема» обрадовала посетителей новостью, единственный в Академгородке торговый комплекс будет работать. Из-за случившегося в июне происшествия, в котором погибли люди, а также нарушения норм безопасности, ТРК хотели закрыть.

Но все недочеты в торговом комплексе исправили. В итоге прокуратура Советского района и «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы» 14 августа постановили, что в «Эдеме» проблем нет:

— В ходе проверки нарушений не выявлено, ТРК «Эдем» полностью соответствует всем нормам, — написала в паблике ТРК администрация, — «Эдем» очередной раз доказал, что он был и есть полностью безопасным для посещения наших гостей.

Пользователи отметили, что не все так хорошо, как пишут, так как закрыли развлекательный центр «Эдемвиль»:

— Очень жаль, что для этого пришлось закрыть детские площадки, — огорчены одни.

— Остается пересмотреть остальные центры с другими детскими развлекательными площадками, например, в «Ауре», «Сан-Сити» и много, много других — предлагают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU