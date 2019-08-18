«Жаль, что он не может рассказать!»: волонтеры забрали щенка у подозреваемой в живодерстве

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-18T10:59:11+03:00

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Об этом сообщила руководитель приюта «Право животных на жизнь» Галина Клебче.

Зоозащитник связалась с родственниками девочки-подростка, которую подозревают в живодерстве и попросила их помочь забрать животных из квартиры: предположительно там находились взрослая собака и щенок. По словам Галины Клебче потребовалось время, чтобы убедить родных отдать животное.

«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Сначала я позвонила сестре девочки, которую подозревают в живодерстве. После разговаривала с отцом, но он сказал, что находится в таком состоянии, якобы помочь ничем не может. Потом я поговорила с Артемом, парень сейчас живет в той самой квартире, но он отказался отдавать собак. И снова я набрала сестру. В общем, через некоторое время муж сестры девочки привез одного щенка. Мы удостоверились, что это на самом деле именно та собака, что находилась в квартире. Это подтвердила соседка, хозяйка кота Мартина, Арина Храмова, — отметила Галина. — Сейчас щенка обследуют. На первый взгляд животное в нормальном состоянии. Жаль, что щенок не может рассказать, что творилось в этой квартире!

В комментариях под постом о том, что удалось вызволить щенка, сибиряки поблагодарили волонтеров.

Напомним, после пикета, проведенного в Академгородке против жестокого обращения с животными, соседи подозреваемой в убийстве кота Мартина услышали лай и вой собак, доносящийся из ее квартиры. Вместе с сотрудниками полиции волонтеры пытались освободить животных, но безрезультатно. Пикет с требованием изолировать живодерку от общества собрал более сотни человек.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726614" frameborder="0"></iframe> Вой собак из квартиры подозреваемой в живодерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU