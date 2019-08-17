Куда делись гвозди? Сибиряки беспокоятся, что новую скульптуру могли сломать вандалы

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-17T18:47:08+03:00

Новосибирцы обсуждают в соцсетях, куда делись гвозди из новой скульптуры. Фото: Михаил Докукин

Версии произошедшего с арт-объектом на Михайловской набережной люди обсуждают в соцсетях

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Несколько дней назад в Новосибирске на Михайловской набережной установили интересный арт-объект: тактильную скульптуру из больших гвоздей. С помощью необычного сооружения, каждый желающий сможет создать свое оригинальное произведение искусства.

Однако недавно в соцсетях начали появляться посты, в которых обеспокоенные жители города сообщали, что несмотря на то, что скульптуре нет еще и месяца, в ней уже не хватает несколько деталей.

- На набережной у нас поставили совсем недавно вот такую скульптуру, - пишет на своей странице в «Фейсбуке» сибиряк Михаил Докукин. – Идея очень хорошая, но уже не хватает десятка элементов. Интересно, это дело рук вандалов или так задумано?

В ответ на этот пост пользователи соцсетей начали выдвигать свои версии происходящего:

- Вполне возможно, что это хулиганство.

- Уже не первое место в городе, откуда разные детали пропадают..

- Может, кто себе в качестве «сувенира» забрал? – пишут они.

Однако некоторые люди утверждают, что гвозди из скульптуры никуда не исчезали, просто арт-объект решили немного подремонтировать:

- Скульптуру действительно установили совсем недавно, а сейчас проверили крепления – оказалось, что некоторые петли закручены некрепко. Дирекция парка вынула их и отвезла на завод, доработать.

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ИСТОЧНИК KP.RU