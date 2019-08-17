Куда делись гвозди? Сибиряки беспокоятся, что новую скульптуру могли сломать вандалы
Несколько дней назад в Новосибирске на Михайловской набережной установили интересный арт-объект: тактильную скульптуру из больших гвоздей. С помощью необычного сооружения, каждый желающий сможет создать свое оригинальное произведение искусства.
Однако недавно в соцсетях начали появляться посты, в которых обеспокоенные жители города сообщали, что несмотря на то, что скульптуре нет еще и месяца, в ней уже не хватает несколько деталей.
- На набережной у нас поставили совсем недавно вот такую скульптуру, - пишет на своей странице в «Фейсбуке» сибиряк Михаил Докукин. – Идея очень хорошая, но уже не хватает десятка элементов. Интересно, это дело рук вандалов или так задумано?
В ответ на этот пост пользователи соцсетей начали выдвигать свои версии происходящего:
- Вполне возможно, что это хулиганство.
- Уже не первое место в городе, откуда разные детали пропадают..
- Может, кто себе в качестве «сувенира» забрал? – пишут они.
Однако некоторые люди утверждают, что гвозди из скульптуры никуда не исчезали, просто арт-объект решили немного подремонтировать:
- Скульптуру действительно установили совсем недавно, а сейчас проверили крепления – оказалось, что некоторые петли закручены некрепко. Дирекция парка вынула их и отвезла на завод, доработать.
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ИСТОЧНИК KP.RU