2019-08-15T14:57:58+03:00
Общество

Собрали почти 600 тысяч: новосибирцы скинулись на тактильную скульптуру

На современном арт-объекте можно создать любую фигуру
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В Новосибирске появилась тактильная скульптура из гвоздей. Фото: Анна ТерешковаВ Новосибирске появилась тактильная скульптура из гвоздей. Фото: Анна Терешкова
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На Михайловской набережной установили кинетическую скульптуру. Реализовать проект получилось благодаря жителям Новосибирска.

— Это самое прекрасное взаимодействие, когда мэрия начинает какой-то проект, а горожане, полюбив его, продолжают достраивать совместно с нами, — рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. — А сумму на этот памятник мы собрали приличную — около 580 тысяч рублей.

Помочь с финансированием достопримечательности вызвался «Институт непрерывного развития». Оценив место расположения скульптуры вместе с архитекторами Новосибирска, специалисты разработали план и приступили к работе. В результате арт-объект получился 3 метра в длину и 1,5 метра в ширину. А еще, все желающие могут создать любую фигуру из специальных гвоздей, которые и делают эту скульптуру такой оригинальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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