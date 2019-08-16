2019-08-16T22:37:18+03:00
Общество

Всего за пару часов: новосибирские волонтеры нашли пропавшего 7-летнего ребенка

Срочные поиски мальчика с особенностями развития состоялись 16 августа
Алена КУЛЕШОВА
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Пропавший в Новосибирске ребенок с особенностями развития был найден волонтерами за пару часов. Фото: "Лиза Алерт"Пропавший в Новосибирске ребенок с особенностями развития был найден волонтерами за пару часов. Фото: "Лиза Алерт"
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Пропавшего в Новосибирске 7 -летнего мальчика с особенностями развития нашли живым. Напомним, он ушел из дома 16 августа, тогда волонтеры сразу же объявили срочный сбор, чтобы найти ребенка. Буквально через несколько часов, после начала работы волонтеров, на странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» появилось сообщение о том, что пропавший мальчик был найден.

— Найден! Жив! Был обнаружен в Кировском районе, — сообщают волонтеры. — Спасибо всем, кто выехал на поиск, звонил на горячую линию и оставлял свидетельства, а также делал репосты и распространял информацию в сети.

Как только этот пост появился в соцсетях, неравнодушные новосибирцы сразу же отреагировали на это. Люди, внимательно следившие за ходом событий, радовались, что ребенка удалось найти так скоро:

— Всего пара часов! Ребята, вы такие молодцы!

— Это просто замечательная новость.

— Спасибо всем, кто участвовал в поисках! — пишут они в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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