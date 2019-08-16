2019-08-16T18:39:24+03:00
Общество

Один на улице: в Новосибирске ищут 7-летнего мальчика с особенностями развития

Ребенок пропал 16 августа, в этот же день волонтеры начали срочные поиски
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске ищут мальчика с особенностями развития. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут мальчика с особенностями развития. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 7-летнего Давида Баганец. Мальчик ушел из дома по улице Немировича - Данченко 16 августа, на данный момент его местоположение продолжает оставаться неизвестным. Поисковики назначили срочный сбор на поиск прямо вечером в день пропажи мальчика, поскольку он имеет особенности развития и ему может грозить повышенная опасность.

— Приметы: рост 130 сантиметров, нормальное телосложение, черные кудрявые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в черную футболку, голубые шорты. На ногах у ребенка были коричневые сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Давид, волонтеры просят срочно сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У меня отекли глаза и жгло шею»: В Новосибирске женщину «наградили» ожогом 2 степени в парикмахерской
«На стенах трещины, а оконные рамы сгнили»: пенсионеры не могут дождаться помощи от государства
«Мало парков, много домов»: Владимир Тарасенко поделился впечатлениями о Новосибирске
«Орешки — бомба»: сибирячки станцевали в невидимых штанах
«Думаю по-английскии»: Тарасенко забыл русскую речь во время пресс-конференции в Новосибирске
Потратят полмиллиарда: новосибирский вуз планирует построить 17-этажное общежитие
Причина смерти не установлена: тело кота Моти передано на экспертизу
Курочкой пахнуло: в больницы Новосибирской области попало просроченное мясо
Звонок о мине поступил арендатору: сейчас «Сан-Сити» работает в штатном режиме
Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и влиянии людей на природу
Виноват снаряд? В Новосибирске умер рабочий металлопроката
Фанаты не узнали Тарасенко: хоккеист рассказал, как его встретили в Новосибирске
Сами справятся? Родители школьницы-живодерки отказались показывать ее психологам