Один на улице: в Новосибирске ищут 7-летнего мальчика с особенностями развития

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-16T18:39:24+03:00

Ребенок пропал 16 августа, в этот же день волонтеры начали срочные поиски

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 7-летнего Давида Баганец. Мальчик ушел из дома по улице Немировича - Данченко 16 августа, на данный момент его местоположение продолжает оставаться неизвестным. Поисковики назначили срочный сбор на поиск прямо вечером в день пропажи мальчика, поскольку он имеет особенности развития и ему может грозить повышенная опасность.

— Приметы: рост 130 сантиметров, нормальное телосложение, черные кудрявые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в черную футболку, голубые шорты. На ногах у ребенка были коричневые сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Давид, волонтеры просят срочно сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU