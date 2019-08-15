2019-08-15T08:59:00+03:00
Общество

Швырял меню и матерился: охранники вывели из ресторана шумного клиента

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ урегулировали скандальные ситуации, возникшие на охраняемых объектах
Поделиться:
Фото: предоставлено агентством "Гвардия".Фото: предоставлено агентством "Гвардия".
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе нетрезвый мужчина зашел в салон сотовой связи и попросил разменять пятитысячную купюру. Ему отказали, поскольку размена в кассе не было. Недовольный клиент начал возмущаться и материть администратора. Сотрудники салона нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывший по тревоге экипаж группы быстрого реагирования вывел хулигана.

В Центральном районе в ресторан на ул. Ленина пришел нетрезвый мужчина. Выпив еще спиртного, он беспричинно начал нецензурно выражаться в адрес посетителей, швырять меню. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в ресторане, вывел нарушителя на улицу.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ напоминает, что нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое статьей 20.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа или ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24