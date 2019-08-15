Швырял меню и матерился: охранники вывели из ресторана шумного клиента

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-15T08:59:00+03:00

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В Дзержинском районе нетрезвый мужчина зашел в салон сотовой связи и попросил разменять пятитысячную купюру. Ему отказали, поскольку размена в кассе не было. Недовольный клиент начал возмущаться и материть администратора. Сотрудники салона нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывший по тревоге экипаж группы быстрого реагирования вывел хулигана.

В Центральном районе в ресторан на ул. Ленина пришел нетрезвый мужчина. Выпив еще спиртного, он беспричинно начал нецензурно выражаться в адрес посетителей, швырять меню. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в ресторане, вывел нарушителя на улицу.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ напоминает, что нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое статьей 20.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа или ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU