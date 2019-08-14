«Вафля» в городе: в Новосибирске нарисовали желтую сетку на перекрестке

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-14T14:43:25+03:00

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В Новосибирске автомобилисты заметили новую разметку. Желтая «Вафля» из термопластика нанесена на перекрестке Жуковского и Дмитрия Донского. Участок дороги отремонтирован в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В районе перекрестка появился и новый дорожный знак «Зона перекрестка», он нарисован в виде мелкой сетки, как на разметке.

Таким образом, водителей предупреждают, что в случае затора выезжать на перекресток запрещено. Рядом находится знак «видофиксация», что говорит о том, что нарушителей все-таки будут ловить и наказывать материально. На данный момент камеры не установлены.

Также на участке поставили новые пешеходные светофоры, обновили разметку, установили ограждение для пешеходов и перенесли на несколько метров дальше от перекрестка остановку ж/м Ботанический сад.

Напомним, в прошлом году вафельная разметка уже была нанесена на дороге рядом с городом, на перекрестке Северного объезда и улицы Краузе. Камеры видофиксации там так и не появились, на данный момент разметка почти стерлась.

Рядом установлен знак "Фотовидеофиксация".Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Водителям подсказывают, за какие рамки не стоит выезжать на перекрестке.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU