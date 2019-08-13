2019-08-13T16:54:16+03:00
Общество

Мэр Новосибирска предлагает сделать зону отдыха из заросшего озера

О неприглядном водоеме напомнил житель города. Анатолий Локоть предложил подключиться бизнесу
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.Фото: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.
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В интервью в КП-Новосибирск мэр Новосибирска обратился с призывом к бизнесу: в очистке нуждается озеро в Первомайском районе.

Вопрос о водоеме возник с подачи жителя Новосибирска по имени Александр. Позвонив на Радио «Комсомольская правда», он напомнил, что в очистку озера были вложены большие деньги, но оно снова заросло. Александр предложил сделать в этом месте рекреационную парковую зону.

Подключиться к этому вопросу Анатолий Локоть призвал бизнес.

«Не всегда радивые отдыхающие наносят ущерб природе» - мэр Новосибирска прокомментировал судьбу заросшего озера. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Я, начиная работать мэром, приезжал и смотрел, в каком состоянии озеро. Даже пытались зарыблять. Но растительность забивает, озеро, действительно, заросло, - сказал мэр, добавив, что свой вклад сделали и нерадивые отдыхающие. - Может кто-то из предпринимателей пойдет навстречу и в частно-муниципальном партнерстве пойдет на то, чтобы преобразовать эту территорию в рекреационную зону. Там, действительно, неплохое место. Примеры есть, когда берутся в аренду те или иные территории, благоустраиваются.

Предприниматель, взявший озеро под свою ответственность, сможет организовать на водоеме бизнес.

- Безусловно, он будет вести там предпринимательскую деятельность. Предприниматели должны сообразить, что там можно делать, - сказал мэр.

В интервью зашла речь и о другом новосибирском водоеме – знаменитых «сибирских Мальдивах», которые фактически являются золоотвалом.

— У меня желание только одно, прибить большой-большой плакат «Вход запрещен, это опасно для вашего здоровья», — сказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть об этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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