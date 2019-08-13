Поехала поступать в колледж и пропала: мама 15-летней школьницы просит помочь найти дочь
15-летняя Оля Кириллова ушла из дома ранним утром в понедельник, 12 августа. С тех о девушке нет известий.
Как рассказала журналисту КП-Новосибирск Елизавета Лиманская, ответственная за взаимодействие волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» со СМИ, Ольга Кириллова покинула дом по улице Бориса Богаткова в 6.30 12 августа. Девушка сказала, что поехала поступать в промышленный колледж. Не дождавшись дочери, мама Ольги начала поиски.
Известно, что девочка не в первый раз уходит из дома, возможно, она может находиться в другом городе.
Приметы пропавшей: рост 168–170 см, стройная, волосы светлые, ниже плеч, глаза голубые, носит брекеты. На щиколотке есть татуировка – набор цифр.
В день исчезновения на Ольге Кирилловой были темные штаны, темная кофта и темная жилетка. При себе у девушки был рюкзак с документами.
Если вы увидели Олю, позвоните в «Лизу Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по номер 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU