Поехала поступать в колледж и пропала: мама 15-летней школьницы просит помочь найти дочь

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-13T08:29:22+03:00

Девочка сказала, что идет поступать в колледж, но домой так и не вернулась.

В Новосибирске ищут Ольгу Кириллову, девочка ушла из дома ранним утром в понедельник, 12 августа

Изменить размер текста: A A

15-летняя Оля Кириллова ушла из дома ранним утром в понедельник, 12 августа. С тех о девушке нет известий.

Как рассказала журналисту КП-Новосибирск Елизавета Лиманская, ответственная за взаимодействие волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» со СМИ, Ольга Кириллова покинула дом по улице Бориса Богаткова в 6.30 12 августа. Девушка сказала, что поехала поступать в промышленный колледж. Не дождавшись дочери, мама Ольги начала поиски.

Известно, что девочка не в первый раз уходит из дома, возможно, она может находиться в другом городе.

Приметы пропавшей: рост 168–170 см, стройная, волосы светлые, ниже плеч, глаза голубые, носит брекеты. На щиколотке есть татуировка – набор цифр.

В день исчезновения на Ольге Кирилловой были темные штаны, темная кофта и темная жилетка. При себе у девушки был рюкзак с документами.

Если вы увидели Олю, позвоните в «Лизу Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по номер 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кричать оттуда было бессмысленно»: волонтеры рассказали о том, как нашли пропавшего пенсионера в погребе

«71-летний дедушка два дня пролежал в заброшенном погребе в Пашино — минувшим вечером мы нашли его!» — волонтеры рассказывают, как искали пенсионера, который больше двух дней пролежал в яме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU