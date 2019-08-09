Птичку жалко: новосибирский общественник решил выходить кулика
Новосибирский общественник Ростислав Антонов рассказал, что к нему в руки попал раненный кулик. Мужчина отправился с ним к ветеринарам, те дали не самый благоприятный прогноз — крыло спасти не получится, птица уже не взлетит. Поэтому кулика придется далее воспитывать дома. Пост об этом Ростислав опубликовал в социальных сетях, где люди сразу начали давать общественнику советы:
— Попробуйте червячков ему накопать. Или мотыль для начала.
— Любить, заботиться и кормить. Другого выхода нет.
— Так продаются же насекомые. Я своей галке покупала... личинок.
В ближайшее время Ростислав попробует связаться с волонтерами, специализирующимися на уходе за дикими птицами.
Ветеринары говорят, что крыло спасти не получится. Фото: Ростислав АНТОНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU