2019-08-09T03:01:03+03:00
Дом. Семья

Птичку жалко: новосибирский общественник решил выходить кулика

Ветеринары говорят, что крыло птицы уже не спасти
Екатерина КОМЯКОВА
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Птица в острым клювом оказалась у общественника в руках. Фото: Ростислав АНТОНОВПтица в острым клювом оказалась у общественника в руках. Фото: Ростислав АНТОНОВ
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Новосибирский общественник Ростислав Антонов рассказал, что к нему в руки попал раненный кулик. Мужчина отправился с ним к ветеринарам, те дали не самый благоприятный прогноз — крыло спасти не получится, птица уже не взлетит. Поэтому кулика придется далее воспитывать дома. Пост об этом Ростислав опубликовал в социальных сетях, где люди сразу начали давать общественнику советы:

— Попробуйте червячков ему накопать. Или мотыль для начала.

— Любить, заботиться и кормить. Другого выхода нет.

— Так продаются же насекомые. Я своей галке покупала... личинок.

В ближайшее время Ростислав попробует связаться с волонтерами, специализирующимися на уходе за дикими птицами.

Ветеринары говорят, что крыло спасти не получится. Фото: Ростислав АНТОНОВ

Ветеринары говорят, что крыло спасти не получится. Фото: Ростислав АНТОНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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