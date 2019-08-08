«Он как ребенок!»: благодарный коршун прилетает в гости к сибирячке, которая спасла его

Жительница Новосибирска спасла коршуна от верной смерти и стала для него лучшим другом. Птица запомнила свою спасительницу и всегда приветствует ее во время прогулок. О невероятных отношениях человека и пернатого - материал КП-Новосибирск.

ПТЕНЕЦ ВАСЯ С ОСТРОВА

Наталья Патрон - учительница дополнительного образования. У нее счастливая семья, а также в нагрузку волонтерство - женщина помогает животным. Не удивительно, что эта история случилась именно с ней.

Коршун, как настоящий мужчина, не хочет делать селфи. Фото: соцсети.

- Мы были на так называемом острове отдыха. Он между Димитровским и Октябрьским мостами. Новосибирцы там обычно рыбачат, а мы постоянно кого-то подкармливаем в тех местах, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Наталья.

В тот день была гроза, лил сильный дождь, завывал ветер. Видимо, из-за непогоды один из птенчиков коршуна выпал из гнезда и упал на воду. Хорошо, что рядом оказались люди - Наталья вместе с семьей была в лодке.

- Мы спасли птенца, забрали в палатку. Дали время обсохнуть, покормили свежеотловленными мальками. Позвонили волонтерам. Они помочь не смогли, и я решила взять судьбу малыша в свои руки. Уже тогда мы нарекли птенца Васей, - говорит женщина.

Посмотрите, сколько радости! Фото: соцсети.

«ОН ЗНАЕТ НАШУ ЛОДКУ»

На следующий день птенчика, который выглядел вполне здоровым, решили вернуть биологическим родителям. Женщина решила посадить птенца на ветку, а это 4 - 5 метров над землей!

- Надо было подсадить его обратно в гнездо, потому что он сам не мог забраться на такую высоту. Я посмотрела, что ни мама, ни папа его не откликаются. Тогда положила Васю в рюкзак и сама забралась с ним на дерево, - вспоминает Наталья.

Процесс возвращения малыша в семью прошел гладко. Казалось бы, на этом история закончилась. Но оказалось, что спасенный птенец умеет быть благодарным. Он хорошенько запомнил, кто именно вытаскивал его из воды и кормил мальками.

Теперь, когда Наталья с семьей приезжает на отдых, Вася прилетает к ним, садится на ветку и кормится рядом.

- Он знает нашу лодку, знает нас. А вот чужих людей боится, не подлетает, - уверяет Наталья.

Для учительницы коршун стал как ребенок. Женщина считает, что чужих детей не бывает, какими бы они ни были - с когтями, клювами или лапами. И Вася для нее - сын.

Спасительница и спасенный. Фото: соцсети.

КОММЕНТАРИЙ ОРНИТОЛОГА

«Как такое возможно? Так у птицы хорошее зрение!»

Орнитолог Алексей Яновский не видит ничего удивительного в том, что птица прилетает к своей спасительнице, и даже уверяет: подобный случай не редкость:

- Птицы не такие глупые, как принято думать. У них очень хорошая память. У коршуна хорошее зрение и обоняние. Видимо, он смог запомнить походку, одежду женщины, силуэт, поэтому и прилетает к ней. Известно много случаев, когда коршуны возвращались к своим спасителям.