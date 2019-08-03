2019-08-03T15:22:08+03:00
Происшествия

«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот

Молодой человек подкарауливал жертву, чтобы напасть у подъезда
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция задержала молодого ревнивца.Полиция задержала молодого ревнивца.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция задержала молодого человека, который напал с ножом на жителя Новосибирска. Как выяснилось, и преступник, и потерпевший были знакомы.

Инцидент произошел на Толбухина, 41/1. Именно там молодой человек в черной одежде подкараулил жертву и нанес удар. Потерпевшего с раной в животе увезла «скорая», а преступника СМИ окрестили «черным человеком».

По данным от анонимного источника КП-Новосибирск, нападавший атаковал молодого человека из чувства ревности. «Черный человек» прежде встречался с девушкой, которая ушла к сопернику.

Участники этой истории – люди молодые. Нападавший с ножом – 2001 года рождения, потерпевший – 1997.

- Подозреваемый задержан, - сообщил КП-Новосибирск представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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