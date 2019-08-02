2019-08-02T10:19:16+03:00
Происшествия

«Экс-хозяйку» Новосибирской области выпустили из СИЗО

Наталья Малиновская покинула следственный изолятор под подписку о невыезде
Алена КУЛЕШОВА
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Экс-директор «Хозяйственного управления Новосибирской области» вышла из СИЗО под подписку о невыезде. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ\Архив КПЭкс-директор «Хозяйственного управления Новосибирской области» вышла из СИЗО под подписку о невыезде. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ\Архив КП
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Наталья Малиновская, экс-директор «Хозяйственного управления Новосибирской области» вышла из СИЗО под подписку о невыезде. Вместе с бывшей «главной хозяйкой» следственный изолятор покинули специалист отдела закупок Денис Безбородов и директор ООО «Патриот 154» Александр Павличенко.

— Это связано в первую очередь с тем, что в итоге сумма предполагаемого хищения оказалась гораздо меньше заявленной, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск адвокат Дениса Безбородова Дмитрий Ульрих. — Поэтому следователь изменил меру пресечения до истечения возможного срока содержания арестованных в СИЗО.

Как утверждает адвокат, четвертый фигурант этого дела, начальник автотранспортного хозяйства, Владимир Густов покинул СИЗО раньше всех, практически сразу же. А некоторое время спустя мужчина скончался из-за тяжелой болезни.

Напомним, чиновница и трое ее подельников находились под арестом по обвинению в финансовых махинациях, которые, по версии следствия, Малиновская проворачивала с автозапчастями, когда являлась главой управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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