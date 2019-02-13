2019-02-13T19:02:29+03:00
Общество

Винтовая лестница, будуар и джакузи: что нашли у арестованной «хозяйки» Новосибирской области

Наталью Малиновскую повязали на махинациях с автозапчастями. «КП»-Новосибирск» публикует фотографии с обыска
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирская чиновница жила в настоящем дворце. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ\Архив "КП"Новосибирская чиновница жила в настоящем дворце. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ\Архив "КП"
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Наталья Малиновская – директор казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление». С легкой руки журналистов ее прозвали «главной хозяйкой» Новосибирской области. Фактически чиновница заведовала казенным имуществом. А теперь сама – в казенном доме.

Оперативники УФСБ считают, что Малиновская проворачивала махинации с автозапчастями.

Возглавляя управление, чиновница отвечала, в том числе, за служебный автопарк. Машины периодически отправляли на ремонт. Силовики говорят, что на этой процедуре и крутились деньги.

- По документам, управление приобретало, например, коробки передач для «Камри». Якобы их ставили на автомобили взамен сломанных. Но фактически этого не происходило, - объяснил Радио «Комсомольская правда» анонимный источник в органах.

Однажды мистификация вскрылась, и началось следствие…

- Оно шло с начала 2018 года. Правительство в рамках закона оказывает ему всю необходимую помощь. Губернатор неоднократно обозначал свою позицию: «никаких действий по нивелированию таких дел предпринимать не будет». Если кто-то из чиновников виноват, то будет отвечать по закону, - заверил Сергей Нешумов, пресс-секретарь губернатора Новосибирской области.

На время следствия суд взял Малиновскую под арест, хотя сама она возражала.

- Мера пресечения избрана до 1 апреля, - прокомментировал помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

Арестованы и трое предполагаемых подельников.

Видео с миллионами в мешках из-под сахара взорвало соцсети.

Дело Малиновской уже обрастает мифами. По мессенджерам пролетели видеоролики, на которых оперативники складируют огромные запасы денег. В кадре – якобы богатства Малиновской. В больших мешках из-под сахара. Бойцы высыпают банкноты на раскладной диван, но наличности так много, что она рассыпается.

- Засыпятся под диван, упадут еще, - переживает один из силовиков.

Но, похоже, это видео не имеет отношения к Малиновской. Есть версия, что оно снято много месяцев назад на Кавказе. Зато редакции «КП»-Новосибирск» удалось получить настоящие фотографии с обыска двухуровневой квартиры, и эти снимки имеют непосредственное отношение к чиновнице.

Оперативником пришлось вести опись имущества за аристократичным столиком.

Оперативником пришлось вести опись имущества за аристократичным столиком.

Правда, наш источник поясняет, что дорогое имущество числится не на самой Малиновской, а на ее родне. Следствию еще предстоит выяснить, являются богатства криминальными, или все нажито свои трудом. Кстати, официальная зарплата «главной хозяйки» Новосибирского правительства не является тайной. В 2017 году она получала в среднем 116 тысяч рублей в месяц, такая сумма задекларирована на сайте Хозяйственного управления.

А это камин.

А это камин.

Что мы видим на фото с обыска? Винтовая лестница, аристократичный будуар, джакузи. Оперативники сравнивают: «чем-то похоже на интерьеры Гарифуллина». Это – другой богач от власти, бывший топ-менеджер сибирского Росрезерва. Он недавно заслушал приговор: 13 лет колонии строгого режима. Гарифуллин записывал свое добро на близких, но следствию это не помешало конфисковать в пользу государства более 100 миллионов рублей, а также автопарк, недвижимость, дорогие коллекции ружей и часов.

Будуар с джакузи.

Будуар с джакузи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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