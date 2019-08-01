Спрашивает, какое сегодня число: новосибирцы утверждают, что видели на улице пропавшую пенсионерку
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают просить помощи у новосибирцев в поисках пропавшей в Заельцовском районе 62- летней женщины. Как утверждают сотрудники «Лиза Алерт», пенсионерка дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи.
— Женщина ушла из дома 29 июля, с тех пор ее несколько раз видели на улицах города: в районе Красного проспекта и площади Калинина, — сообщают волонтеры. — Однако свидетели не сообщали об этом сразу, поэтому, когда мы приезжали на место, то уже никого не заставали.
Так пенсионерка была одета в день своего исчезновения. Фото:поисковый отряд "Лиза Алерт"
В соцсетях люди продолжают откликаться на просьбы поискового отряда, и сообщают, что видели пропавшую совсем недавно:
— Сегодня видела ее в 12 часов дня на Красном проспекте во дворах! Она спрашивала, какое сегодня число.
— Кажется, я видела эту женщину возле кинотеатра возле метро Студенческая.
— Видимо, она до сих пор в районе площади Калинина или Красного проспекта.
Женщина находится на улице одна уже четвертый день без еды и денег с собой. Вероятно, у пенсионерки также полная потеря памяти. Всех, кто видел женщину или располагает любой другой информацией о том, где она сейчас находится волонтеры просят сразу же сообщать об этом по телефону 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или по единому номеру 112 в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU