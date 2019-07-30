2019-07-30T18:52:20+03:00
Общество

Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут пропавшую пенсионерку в серой кофте

Женщина ушла из дома 29 июля и до сих пор не вернулась
Алена КУЛЕШОВА
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Пенсионерка ушла из дома 29 июля. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"Пенсионерка ушла из дома 29 июля. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
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Волонтеры Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 62-летнюю жительницу Новосибирска Мустафину Галину Александровну. Женщина ушла из дома по улице 1-ая Шевцова в Заельцовском районе 29 июля и до сих пор не вернулась.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза, — говорится в ориентировке. — На момент исчезновения была одета в сине-голубые джинсы и серую кофту с черным орнаментом. На ногах у пропавшей были бело-голубые босоножки.

Как сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Галина Александровна, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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