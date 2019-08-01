«Сын его любит»: родители онкобольного мальчика собирают деньги на лечение кота

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-01T08:07:33+03:00

Кот Кузя, которого новосибирец на время лечения сына отдал родственнице, выпрыгнул из окна. Теперь у зоозащитников долг перед ветклиникой — родители больного ребенка не смогут его погасить

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Благодаря статье в КП-Новосибирск о приюте «Кошкино лукошко» хозяева нашли своего сбежавшего кота Кузю. История у животного оказалась не простая. Люди от него не отказались и не выбросили, но были вынуждены отдать на время лечения ребенка родственнице.

— У меня семилетний сын болен раком — острый лимфобластный лейкоз. Мы уезжали в деревню на неделю, там ребенок отдыхает между химиями, а кота взять с собой не могли. Иммунитет у мальчика ослаблен, могут быть аллергические реакции, поэтому Кузю на время отъезда оставили нашей тете, раньше уже так делали. Кот обычно первые два дня сидит у нее под кроватью или в ванной, привыкает к новому месту. И тетя в этот раз нам говорит: «Что-то он не вылезает». Ну, думаем, еще вылезет. А потом мне знакомые звонят и говорят, что котик из статьи в «Комсомолке» похож на вашего Кузю. Мне ссылку прислали, я смотрю — точно он. Я тете позвонил, сказал: «Можешь не искать, кот в приюте». Созвонившись с куратором Аленой, я забрал Кузю (зоозащитники назвали его Патриком) домой, — рассказал КП-Новосибирск хозяин животного Олег Холманский.

Он предположил, что по всей видимости, кот в какой-то момент выпрыгнул из окна и сбежал.

— У него оказалось два перелома: передняя и задняя лапы были сломаны, также он отбил внутренние органы и был отек легких. И счет за лечение вышел немаленький — около 50 тысяч рублей, зоозащитники собрали около половины денег. У нас, к сожалению, таких денег вообще нет, мы и квартиру продали, чтобы сына лечить, у него онкология, а на лечение кота... Ну никак не найти, — признался мужчина, а заодно благодарит всех, кто в принципе помог найти домашнего любимца. Ведь больной мальчик очень привязан к Кузе. — Мы сейчас живем в студии в Новосибирске как раз вдвоем с котом. А сын в квартире, которую снимаем в Краснообске, рядом с больницей, где он наблюдается. И бывает, я беру Кузю с собой, вожу в гости к сыну, который его любит, он поиграется пару часов с ним, сидя в маске, затем кота увожу обратно.

Сейчас зоозащитники собирают деньги, которые они должны больнице за лечение Кузи. Если кто-то может и хочет помочь, могут передать денежные средства в клинику по адресу Красный проспект 169/1 (кота записали, как «Патрик», записан на Аникину Ирину Игоревну).

Реквизиты для пожертвований:

Карта сбербанка — 4817 7600 6051 9687 получатель Руслан Константинович Ищенко, привязана к номеру 89537696015;

Голодный телефон — 8953-861-28-82 (теле2);

QIWI кошелек — 89538612882;

Яндекс кошелек 410012452023630.

Лечение Кузи обошлось волонтерам около 50 тысяч рублей и вся сумма долга не закрыта. Фото: Олег Холманский.

ИСТОЧНИК KP.RU