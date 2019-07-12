2019-07-12T12:08:18+03:00
Дом. Семья

Хозяевам они не нужны: приюты переполнены животными, выпавшими из окон

Новосибирские приюты переполняются травмированными домашними животными
Алена КУЛЕШОВА
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Лечение животных зоозащитникам приходится оплачивать из своего кармана. Фото: Алена МезенцеваЛечение животных зоозащитникам приходится оплачивать из своего кармана. Фото: Алена Мезенцева
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Зоозащитники просят хозяев внимательнее относиться к своим питомцам

Начало летнего сезона — очень непростое время для новосибирских приютов. Из-за безответственности хозяев многие животные выпадают из окон и получают серьезные травмы. Искалеченных питомцев прохожие передают зоозащитникам.

— Как только начинается лето — приюты сразу же переполняются, — рассказала КП-Новосибирск руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алена Мезенцева. — У нас бывает за день по 15-20 звонков, очень много травмированных животных. Мы просто не можем взять всех к себе!

По словам Алены, лечение многих животных приходится оплачивать буквально из своего кармана. Сборы средств летом идут плохо, а хозяева питомцев находятся крайне редко. И даже тогда не всегда готовы взять на себя ответственность за случившееся.

Спасенного кота в приюте назвали Патриком. Фото: Алена Мезенцева

Спасенного кота в приюте назвали Патриком. Фото: Алена Мезенцева

— Суммы за лечение, порой, бывают очень большие, — пояснила зоозащитница, — зависит от степени травм и цен в клиниках. А хозяева — история отдельная. Одна женщина даже как-то обвинила нас в том, что мы отвезли ее кота к ветеринару, когда тот выпал из окна, ведь она нас об этом не просила!

Большинство найденных летом питомцев — это те, кто выпал из окна. В первую очередь, в группе риска находятся кошки. Животные начинают охотиться на птиц, которые подлетают близко к домам, и просто выпадают из окон. При таком раскладе травмы могут быть очень серьезными, даже смертельными.

— Однажды мы взяли кошку, у которой был переломан весь позвоночник, она упала примерно с 7 этажа, — пояснила руководитель приюта, — к сожалению, «девочка» не выжила. А буквально вчера к нам поступил кот со сломанными лапами, ушибом внутренних органов и разбитой мордочкой. Его лечение может обойтись нам более чем в 50 тысяч рублей!

Но и эта сумма, по словам Алены, не предел. Иногда ветеринарная помощь может обходиться приблизительно в 300 тысяч рублей и более. В приютах животным помогают, проводят необходимые вакцинации, пытаются найти им новый дом. Но даже здорового взрослого кота сложно пристроить в добрые руки, что уж говорить о животных, которые после многочисленных операций могут остаться инвалидами.

— Многие котики после стольких травм становятся просто не нужны своим хозяевам, — утверждает Алена Мезенцева. — А найти им новых бывает очень сложно. Некоторые так и остаются в приютах на всю жизнь.

Зоозащитники очень просят всех хозяев котов и кошек внимательнее следить за своими питомцами. А лучше — устанавливать на окнах сетки. Предотвратить падения и травмы гораздо легче, чем исправить их последствия. Ведь все-таки, мы в ответе за тех, кого приручили.

Травмированных животных очень редко забирают домой их хозяева.Фото: Алена Мезенцева

Травмированных животных очень редко забирают домой их хозяева.Фото: Алена Мезенцева

ИСТОЧНИК KP.RU

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