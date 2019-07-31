Внесла 50 тысяч: депутат Госдумы Вера Ганзя скинулась на памятник Ленину в Барабинске
В Барабинске жителям города предложили собрать деньги на ремонт памятника В.И. Ленину. Чтобы привести постамент в порядок потребуется 150 тысяч рублей.
Объявление о сборе средств появилось на сайте местной администрации, которая выиграла конкурс на право заниматься этим объектом. Одним из условий программы было наличие разных видов финансирования: из областного бюджета, бюджета Барабинского района и бюджета города Барабинск. А также необходимым условием было участие в финансировании ремонта самих горожан.
Депутат Госдумы отдала 50 тысяч рублей, чтобы восстановить памятник Ленину. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Однако помочь родному городу с восстановлением его надлежащего облика решили не только простые жители. Депутат Государственной думы Российской Федерации Вера Анатольевна Ганзя, которая когда-то работала директором барабинской Средней школы № 92, тоже внесла свою лепту в ремонт памятника вождя.
— Такие памятники восстанавливать просто необходимо, ведь речь идет об истории нашей страны. Ведь 70 лет Советской власти не могли пройти для нас всех, — утверждает Вера Анатольевна. — А насчет сбора денег могу сказать, что для такого большого города как Барабинск, 150 тысяч рублей — это не так много. Я лично могла бы внеси всю сумму, но внесла только треть, чтобы каждый из жителей города мог поучаствовать в ремонте этого памятника. Внести свой вклад в благоустройство того места, где ты живешь.
По словам депутата государственной думы, такая сопричастность с общим делом может быть очень полезной для людей. Ведь если каждый будет знать о том, что он тоже участвовал обустройстве своего города, то люди будут чаще задумываться о том, как можно себя в этом городе вести. Вера Анатольевна Ганзя считает, что подобные программы нужно начать проводить по всей России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Чтобы привести постамент в порядок, нужно собрать 150 тысяч рублей(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU