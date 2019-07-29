2019-07-29T16:41:48+03:00
Общество

Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину

Чтобы привести постамент в порядок, нужно собрать 150 тысяч рублей
Алена КУЛЕШОВА
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Власти города Барабинска просят жителей скинуться на ремонт памятника В.И Ленину. Фото: Администрация Барабинского районаВласти города Барабинска просят жителей скинуться на ремонт памятника В.И Ленину. Фото: Администрация Барабинского района
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В Барабинске горожанам предложили скинуться на ремонт памятника Владимиру Ленину. На сайте местной администрации сообщается, что городским властям удалось выиграть конкурс, который предполагал возможность заняться этим вопросом. Его условия таковы, что на благоустройство территории центральной площади и на ремонт постамента нужны не только средства областного и местного бюджета, но и обязательное финансовое участие жителей города.

— Это мероприятие для нас не является чем-то слишком необычным, — пояснил Евгений Владимирович Бессонов, глава Барабинского района. — Наш город заявился в программу инициативного бюджетирования именно с этим объектом - памятником В.И. Ленину.

Из областного бюджета на восстановление памятника будет выделено 1,498 миллиона рублей, из бюджета Барабинского района - 300 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей - из бюджета города Барабинска. А вот самих горожан просят общими усилиями собрать сумму в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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