Нечистая сила царапает мебель: жительница Новосибирска написала заявление на полтергейста

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-31T12:24:02+03:00

Пенсионерка уверяет, что уже несколько лет соседствует с полтергейстом. Недавно она завела кота, чтобы тот "защитил ее" от нечистой силы. Фото: КП-Новосибирск Фото: Алена МАРТЫНОВА

В органах пока не готовы возбудить уголовное дело против потусторонних сил

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В полицию Новосибирска поступило необычное заявление - на полтергейста. Как рассказал КП-Новосибирк источник в правоохранительных органах, местная жительница Нина Т. страдает от проделок потусторонних сил. Поняв, что по-хорошему барабашка ее не оставит, женщина обратилась в правоохранительные органы Кировского района Новосибирска. А именно вызвала участкового.

- Это продолжается уже несколько лет, - рассказала КП-Новосибирск Нина Г. - На мебели появляются царапины, сама по себе открывается дверь в ванную комнату...

Для правоохранителей задача оказалась слишком сложной. Нет ни отпечатков пальцев, ни следов обуви. Давать признательные показания невидимый правонарушитель тоже не спешит. Так что уголовное дело пока не возбуждено. Напомним, подобная история произошла в Томске. Там полтергейст терроризировал целую семью. На нечистую силу тогда написали заявление в ГУ МВД, копия которого тут же стала предметом для шуток в интернете.

Знаменитый рапорт майора полиции Артамонова, в котором полицейский подтвердил, что видел, как летают предметы.

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В 2018 году в полицию обратилась семья из поселка Маракса, они уверяли, что в их доме завелось приведение. Из рапорта майора полиции Евгения Артамонова: «Докладываю, что 12.02.2018 в отделение поступило сообщение от жительницы поселка Маракса. Гражданка сообщила, что в доме происходит нечто странное: по дому летают предметы, в том числе ножи. На указанный адрес был направлен наряд» (подробнее).

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Под Томском в поселке Светлый долго чудил дух, его похождения записывал охотник за аномальным, томский ученый-биохимик Виктор Фефелов: «По полу зала сам собой ползал утюг, по залу много раз пролетал сгусток яркого, как электросварка, пламени, оставляя за собой красный след в сторону окна и зловонный запах. На просьбу ошарашенного хозяина повторить огонь пролетал снова и снова» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU