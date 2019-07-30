Экс-главу Барабинска, заставившего людей отсасывать воду с потолков, отдали под суд

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-30T17:11:58+03:00

Тот самый дом, который за 3,5 года превратился в аварийное жилье. Фото: предоставлено Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области.

Он принял на баланс здание, которое было непригодно для жилья

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Похоже, история со злополучным домом на улице Льва Толстого в Барабинске, подходит к концу. Напомним, жильцы заселилияь в новый дом в 2014 году, и буквально через месяц он начал трещать по швам. Да так, будто завелся какой-то злой барабашка и специально пугает новоселов. При этом поплыл фундамент, поползли трещины. Сибирякам буквально приходилось собирать воду с потолков во время ливней...

Отвечать за то, что людей (в основном - переселенцев из аварийного жилья) заселили в такое здание, перед судом будет экс-глава администрации Барабинска Максим Овсянников.

- В 2013 году он выдал разрешение компании «Дисан» на строительство двухэтажного жилого дома в переулке Льва Толстого по программе расселения ветхого и аварийного жилья, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Ход стройки муниципальный заказчик не контролировал. Дом сдали значительно позже срока. К тому же, с очевидными строительными дефектами.

И хотя чиновник знал обо всех нарушениях, он принял дом на баланс и заселил жильцов в 19 квартир.

Бывшему главе Барабинска предъявили обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU