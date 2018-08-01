Дом, который трещит: новостройку под Новосибирском с поплывшим фундаментом могут снести

1 Авг. 01:00 2018-08-01T08:50:31+03:00

Людей из аварийного жилья переселили в новую двухэтажку. Но жить в ней нельзя - здание может рухнуть [фото, видео]

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Двухэтажку на улице Л. Толстого в райцентре Барабинске сдали всего четыре года назад: строила ее новосибирская компания «Диссан». Дом получился на 20 квартир, обшит сайдингом - к внешнему виду не придраться. Большая часть квартир досталась переселенцам из аварийного жилья.

- Мне повезло больше всех. Я тогда развелся с женой, идти было некуда. В этом доме купил квартиру за 650 тысяч рублей, площадь - 24 квадратных метра, - рассказывает житель дома Петр Булгаков. - Тогда это казалось нормальным...

«В КВАРТИРАХ - ПЛЕСЕНЬ, СТЕНЫ ТРЕЩАТ»

Но через месяц после того, как жильцы справили новоселье, фундамент поплыл, а в стенах появились дырки. Двухэтажка по ночам трещала так, будто завелся какой-то злой барабашка и специально пугает новоселов.

- Иногда треск стоял такой, что люди в испуге выбегали с детьми из квартир, - вспоминает Петр.

Стены дома сейчас будто после бомбежки. Петр БУЛГАКОВ

Внутри здания картина тоже стала меняться: по новеньким обоям поползли плесень и грибок.

- В холода в квартирах была жуткая сырость, - подтверждает Булгаков.

По злой иронии судьбы больше всего досталось квартире с «нехорошим» номером 13, находящейся в торце постройки.

- Там на внешней стене трещина такая, что можно пальцы просовывать, - показывают фотографии жильцы.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ?

Барабинцы грешат на некачественный фундамент, из-за которого новостройка за 3,5 года превратилась в аварийное жилье.

- Мы специально приглашали мастера - он осмотрел фундамент и сказал, что если попробовать восстановить его, то это обойдется как минимум в половину стоимости самой двухэтажки. А на строительство дома из бюджета потратили более 20 миллионов рублей, - объясняет Петр.

А трещины такие, что в них можно просунуть ладонь. Петр БУЛГАКОВ

Казалось бы, власти и жильцы могут предъявить претензии строительной компании, но фирма оказалось однодневкой. Построив всего один дом в Барабинске, объявила себя банкротом. Спросить не с кого.

- Сейчас мы готовим документы в суд - будем добиваться, чтобы наш дом признали аварийным и предоставили нам новое жилье, - говорит Петр.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ждем экспертизу - можно ли спасти фундамент»

Глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с домом в Барабинске так:

- Несмотря на все попытки, в том числе и в суде, нам не удалось обязать строителей устранить дефекты. Строительная компания объявила себя банкротом и ликвидировалась, и теперь ремонтировать дом приходится силами муниципалитета. Составлен перечень дефектов, расписан график работ на это лето - предусмотрена замена фасада. Наиболее сложный вопрос - состояние фундамента, сейчас проводится его обследование. Если эксперты выдадут заключение о возможности ремонта, значит, дом нужно спасти. Если будет заключение, что дефекты критичны, дом признают аварийным, и муниципалитету при поддержке регионального бюджета нужно будет расселять жителей в новые квартиры. У нас еще не было такого случая, чтобы недавно построенный дом через четыре года признали аварийным. Но если это все-таки произойдет, я сам буду настаивать на расселении жильцов.